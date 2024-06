Federico Chiesa ha parlato dopo Italia-Albania che è valsa per la prima partita del girone della Nazionale di Luciano Spalletti. L'esterno italiano della Juventus ma in uscita in questa sessione di mercato piace anche al Napoli. Queste le sue parole:

"Partire a destra? Porta bene e anche lo scorso Europeo ho giocato in questa posizione, mi trovo motlo bene a destra. Infortunio? Niente di grave, ho solo ricevuto una botta alla schiena".