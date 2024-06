Ultime notizie SSC Napoli - Salvatore Esposito, attore, sulle colonne della Gazzetta dello Sport scrive al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in vista dell’Europeo 2024.

“Voglio fare un grande in bocca al lupo a Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano che spero possa esserlo ancora per tanti anni, ma anche a Meret, Raspadori e Folorunsho. E poi uno speciale a mister Spalletti: che possa portare l’Italia in alto, dove merita”