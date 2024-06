"Non posso supllicarlo per giocare". Accuse pesanti di Finidi su Osimhen: le rivelazioni choc dalla Nigeria

George Finidi, Commissario Tecnico della Nigeria, avrebbe utilizzato delle espressioni poco carine nei confronti di Victor Osimhen secondo il portale nigeriano Score Nigeria. Secondo la testata giornalistica, una fonte all’interno della nazionale nigeriana, avrebbe rivelato che Finidi avrebbe indicato Osimhen come esempio negativo in quanto il numero 9 del Napoli si sceglie lui le gare da giocare. Inoltre avrebbe aggiunto: “Non posso suppolicare Osimhen a giocare con la Nigeria”.

Le accuse di Finidi non sarebbero finite qui. Il Ct avrebbe indicato Osimhen come l’esempio di come le stelle della sua nazionale arrivino poco concentrate. L'allenatore avrebbe poi rimarcato la scarsa disciplina che c'è nel gruppo squadra della nazionale e di come trovi difficoltà nell'applicare le sanzioni giuste in quanto dalla Federazione arriverebbero subito segnali negativi o di protezione verso i calciatori simbolo.