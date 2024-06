Gazzetta - Osimhen a forza di smarcarsi dal Napoli è finito in fuorigioco! A meno che De Laurentiis e Conte non vogliano una scommessa economica enorme

Calciomercato SSC Napoli - Il forte attaccante del Napoli Victor Osimhen è rimasto in bilico sul filo del mercato più di Philippe Petit tra le due torri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Osimhen a forza di smarcarsi dal Napoli è finito in fuorigioco. Il Napoli ha bisogno che Osimhen torni in gioco, in campo e sul mercato: sono i soldi della sua cessione che garantirebbero a Conte la campagna acquisti per la squadra del rilancio.

In suo soccorso sono arrivati i predatori dell’Al-Ahli, ma l’Arabia son tanti soldi, tanti gol ma anche tanti chilometri di lontananza rispetto all’Inghilterra e per giunta in un calcio bambino che non cresce mai, se non nelle spese e nelle promesse.

A meno che De Laurentiis e Conte non vogliano applicarsi al recupero dell’attaccante nigeriano che, però, sarebbe una scommessa economica enorme. Per il mancato incasso, e per il sacrificio economico da fare senza la cessione che sembrava fatta e che fatta non è”