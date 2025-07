Repubblica - Perché De Laurentiis non vuole accollarsi nemmeno un costo per il restyling del Maradona

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica spiega perché il Napoli non intende accollarsi nessun costo per il restyling del Maradona come progettato dal Comune:

"De Laurentiis esce quindi allo scoperto: non intende investire nel restyling del Maradona, anche se la capienza dello stadio sarà aumentata di 10 mila posti (entro fine 2025) con finanziamenti pubblici, grazie alla riapertura del terzo anello. Ma il Napoli non vuole accollarsi nemmeno in parte i costi degli altri interventi che il sindaco Gaetano Manfredi e il suo staff hanno messo al centro del progetto presentato a Uefa e Figc: dalla rimozione della pista alla nuova copertura e ai varchi per i diversamente abili. Per il club azzurro non si tratterebbe di lavori sufficienti per giustificare le spese e raggiungere gli standard europei".