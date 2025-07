Calciomercato Napoli, Sky Sport anticipa le prossime quattro cessioni

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport sulle prossime cessioni del Napoli. Sono quattro i calciatori destinati a lasciare il club azzurro nei prossimi giorni.

Simeone piace al Pisa e al Torino, mentre per Zerbin è testa a testa tra Pisa e Cremonese, con questi ultimi tornati in vantaggio nelle ultime ore. Sarà un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Cheddira potrebbe andare al PAOK in Grecia per circa 3 milioni di euro, mentre si attende ancora l'ufficialità della cessione di Osimhen al Galatasaray.