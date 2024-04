Repubblica - Il ritiro è stata una mossa dettata dal desiderio di assecondare la piazza! Ad ADL bastava acquistare un buon difensore

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in meritoa alla situazione molto delicata in casa Napoli in queste settimane:

"De Laurentiis aveva invece incassato già in anticipo i dividendi dello scudetto. Ma presto pagherà un dazio pesante anche lui per la mancata qualificazione del suo Napoli alla nuova Champions. Non ci sono infatti più margini per la rimonta e la posta in palio con la Roma è l’onore dei giocatori: il poco che è rimasto. Per questo mandarli ora in ritiro, con la classifica compromessa, è stata una mossa priva di significati pratici e dettata dal desiderio di assecondare la piazza. La strategia della società è stata del resto in questa scellerata stagione sempre la stessa, tanto fumo e poco arrosto: tre allenatori bruciati e il presidente che si è stracciato in pubblico le vesti, quando per correre davvero ai ripari gli sarebbe bastato acquistare un buon difensore, almeno nel mercato di gennaio".