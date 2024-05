Moggi: "C'è una cosa che posso dirvi su Gasperini"

Luciano Moggi, ex DG della Juventus, ha espresso il suo parere su chi dovrebbe essere il prossimo allenatore della Vecchia Signora. Moggi, in un’intervista a Libero, non ha avuto problemi a indicare la via alla dirigenza bianconera, e il nome fatto, a sorpresa, è quello di Gian Piero Gasperini: “Se Gasperini dovesse andare via, sarebbe un trauma per l’Atalanta, che dovrebbe cambiare le sue abitudini. Lui è un tecnico che sa valorizzare tutti i giocatori, non solo giovani, mantenendo sempre la squadra in posizioni di alta classifica, senza particolari acquisti e sempre con importanti cessioni”, spiega l’ex DG bianconero.

“Se, ad esempio, alla Juve dovesse venir meno l’arrivo di Thiago Motta, allora Gasperini potrebbe essere ideale per il programma dei bianconeri”, ha concluso Moggi. A riportarlo è SportFace.