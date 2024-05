Malfitano: "Napoli veramente imbarazzante! Emilio Fede avrebbe detto una cosa..."

Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, commenta sui social l'esito di Napoli-Bologna 2-0:

"Avrebbe detto il Direttore, Emilio Fede: “che figura di m…”. Credo che tutto ciò sia diventato davvero insopportabile. Una prestazione irritante, dei singoli e del collettivo. Non voglio soffermarmi sulle prestazioni di alcuni campioni d’Italia, perché non mi va di accanirmi contro chi ha dimostrato, innanzitutto, di non avere gli attributi necessari, mettendo da parte l’aspetto tecnico. Veramente imbarazzante cari amici. Però, per gli irriducibili dico che ci sono ancora 6 punti a disposizione per puntare alla Conference League".