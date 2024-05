Toronto-New York City finisce in rissa, coinvolto anche Insigne! | VIDEO

Toronto-New York City finisce in rissa! Brutte immagini dal campionato americano di MLS, dove la partita fra il Toronto di Insigne e Bernardeschi è finita con una maxi-rissa fra calciatori in campo. Risultato di 2-3 e cartellino rosso per Bernardeschi al 99'.

Nella rissa coinvolto anche l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, sebbene più defilato rispetto agli altri. Guarda il video su CalcioNapoli24.

Things got real ugly after the full-time whistle ?



The bad news is that Federico Bernardeschi was sent off. More disciplinary action coming from MLS, you’d think… #TFCLive | #NYCFC | #TORvNYCpic.twitter.com/ZZCJfhB03L