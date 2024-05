Ieri hanno vinto solo 4305 tifosi del Napoli

Napoli-Bologna 0-2. Ennesimo film horror proiettato sul prato verde dello stadio Diego Armando Maradona che assume quasi le sfumature di un horror demoniaco, visto chein casa in questa stagione in Serie A gli azzurri hanno totalizzato 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Una statistica che fa entusiasmare i simbolisti e i numerologi oscuri, ma che ha intossicato i tifosi partenopei completamente esausti dopo un'annata più che fallimentare. Su 18 partite al Maradona in campionato, solo 6 vittorie: un disastro.



Col Bologna l'ennesimo scempio tecnico, tattico e atletico condito da una ormai palese mancanza di voglia di giocare da parte di alcuni giocatori. Se da un lato c'è chi scoppia in un pianto di rabbia e delusione come Lobotka, dimostrando quantomeno di tenerci alla maglia e alla propria dignità di professionista, uomo e atleta, c'è chi come Anguissa vaga per il campo lemme lemme dando l'impressione di non avere la minima idea di cosa stia facendo.



Se in campo la situazione è surreale ormai da mesi, sugli spalti è ai limiti del fantascientifico. Nelle ore precedenti alla gara si era discusso sul numero di spettatori che sarebbero stati al Maradona per la sfida al Bologna, con rumors legati ad un possibile clima desertico sulle tribune dell'impianto sportivo di Fuorigotta. Voci però subito stoppate dai dati, che prevedevano tra abbonamenti e biglietti venduti circa 40 mila spettatori allo stadio.



Tra i freddi numeri e la realtà dei fatti c'è però spesso molta differenza, e così è stato anche ieri: le previsioni sui 40 mila spettatori si sono scontrate con una valanga di tifosi abbonati che hanno preferito disertare lo stadio, in molti casi anche provando a vendere in maniera vana sui social il proprio posto da abbonati allo stadio per la gara in oggetto.



Alla fine il colpo d'occhio è stato deprimente: distinti quasi vuoti, curve idem e silenti nei primi 15 minuti di gara e furiose contro giocatori, De Laurentiis e società durante il resto della partita. Mezzo stadio che al 70° ha iniziato ad abbandonare il Maradona senza neanche più la volontà di voler esprimere il proprio dissenso al triplice fischio finale. I tifosi si sono stufati anche di fischiare, quando è troppo è troppo.



Ed ecco quindi che ieri, 11 maggio 2024, hanno vinto solo i 4305 tifosi del Napoli che hanno scelto di andare al cinema ad assistere al film Sarò Con Te sul 3° Scudetto azzurro. Magari qualcuno avrà preferito anche recarsi nelle sale allo stesso orario della partita, visto che attualmente l'unico modo per vedere una squadra indossare con onore la maglia del Napoli è tramite un maxischermo, un proiettore e magari con i pop corn in mano.



Onore quindi ai 4305 (con un incasso solo nella giornata di ieri di 52 mila euro per il film prodotto dalla Filmauro) che ieri, con un bel po' di nostalgia, si sono tuffati nei ricordi indelebili della squadra di invincibili. Almeno i 4305 al cinema, hanno vinto.

