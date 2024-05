Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta sui social quanto visto in campo durante Napoli-Bologna 0-2:



"Eroi un anno fa, mercenari e brocchi ora? Macché: il Napoli ha tanti ottimi giocatori e chiedere la testa di tutti è follia. Significa non aver capito nulla. Questo gruppo aveva 2 guide: Spalletti e Giuntoli, persi e non sostituiti. Senza pilota pure una fuoriserie va a sbattere".