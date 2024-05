Raspadori resterà a Napoli? Gazzetta: De Laurentiis ha preso una decisione con largo anticipo

Giacomo Raspadori resterà al Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro dell'attaccante classe 2000. A quanto pare, la società avrebbe già preso una decisione definitiva sul calciatore. Non vi sarebbero più praticamente dubbi.

Raspadori resta al Napoli?

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport il futuro di Giacomo Raspadori a Napoli è stato deciso con largo anticipo. De Laurentiis non si priverà di questo attaccante pagato 35 milioni dal Sassuolo.

La società ha grande fiducia in Jack e l'arrivo di un nuovo allenatore potrebbe essere la svolta per questo calciatore che cerca continuità d'utilizzo. Gazzetta evidenzia poi come un Pioli o Gasperini potrebbe esaltare le doti tecniche e tattiche di Raspadori che troverebbe certamente più spazio.