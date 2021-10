Prima Leicester e poi Torino: c'è una statistica pazzesca che Osimhen ha ripetuto due volte

Notizie Napoli. L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, secondo la Gazzetta dello Sport, si conferma un cecchino infallibile negli ultimi 20 metri. E contro il Torino ha raggiunto un dato pazzesco.

“Al di là della velocità nelle ripartenze, il centravanti nigeriano sta sbalordendo anche per la sua abilità nel gioco aereo. Contro il Torino è andato oltre i due metri e mezzo per battere in rete il pallone dei tre punti e a Leicester ha fatto altrettanto, elevandosi sempre a 2,52 metri, sfiorando lo stacco di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria, 2,56 metri”