Antonio Careca, leggendario bomber del Napoli del secondo Scudetto, ritrova dopo tanti anni Salvatore Carmando, storico massaggiatore azzurro, e lo saluta così. Come si può notare dalle immagini, l’ex attaccante brasiliano arriva nella sala consiliare del comune di Agropoli, per ricevere il premio USSI Vincenzo Margiotta 2024, e ritrova il suo storico massaggiatore dopo anni, scherzi ed abbracci sono inevitabili. Clicca su play per guardare il video: