Prandelli: "Incredibile quanto accaduto al Napoli: pensavo potessero dominare in Italia per almeno tre anni"

Cesare Prandelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

In Champions c’è anche il Napoli, che sta vivendo una annata difficile.

«È incredibile. Dopo la scorsa stagione, ero convinto che il Napoli fosse destinato a dominare in Italia per due-tre anni e invece... Certo, gli azzurri hanno perso Giuntoli e Spalletti, ma credo che il problema sia innanzitutto nei giocatori: da fuori la sensazione è che pensino prima all’io che al noi. Eppure la rosa avrebbe tutto per tornare ai vertici e giocarsela anche contro il Barcellona in Europa».