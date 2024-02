Possibile escluso illustre in attacco contro il Milan: Mazzarri deciderà oggi

Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai dubbi di formazione di Walter Mazzarri in vista di Napoli-Milan:

"Con la formula delle due punte, l’escluso sarebbe Politano che intanto ha superato i piccoli problemi fisici di mercoledì: si è allenato regolarmente anche ieri e rappresenta una variante da non scartare. Mazzarri non ha ancora accantonato l’ipotesi del tridente. Politano giocherebbe assieme a Kvara alle spalle di Simeone. La decisione definitiva sarà presa oggi".