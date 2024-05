Floro Flores: "Gasperini ha avuto un po’ di astio con i tifosi del Napoli, Pioli caratterialmente può soffrire i calciatori di personalità"

“Innanzitutto spero che il Napoli abbia già scelto il prossimo allenatore, in modo anche da evitare di arrivare, come lo scorso anno, a ingaggiare una quinta o sesta scelta. Poiché Conte, come ho sempre detto, è difficilissimo, poiché Pioli deve ancora chiarire la sua situazione con il Milan e poiché Gasperini non ha un grande empatia con i tifosi del Napoli. Per me . - ha detto l’ex attaccante di Napoli e Udinese, oggi allenatore, Antonio Floro Flores, ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel (in onda ogni domenica sul canale 16) – bisognerebbe ripartire da un allenatore bravo come Vincenzo Italiano"

"Lo conosco, ho avuto modo di parlargli e di seguire le sue metodologie di allenamento. A me piace molto come allenatore, non credo alle accuse che sia un integralista tattico, non credo sia un limite. Sta portando avanti una carriera importante: ha vinto in serie D, in C e in B, ha salvato lo Spezia in serie A e con la Fiorentina sta facendo incetta di finali delle coppe. Ha tutte le carte in regole per diventare un grande allenatore. Se non arriva Conte, che è una certezza in quanto a garanzie ma occorrono anche grandi investimenti, per me con Italiano il Napoli e noi tifosi possiamo prenderci tante soddisfazioni. E penso anche che a Napoli lui possa ulteriormente migliorare e maturare. A Napoli non serve un allenatore che gestisca campioni, visto che non ce ne sono, ma un tecnico che li costruisca. Per me Pioli caratterialmente può soffrire i calciatori di personalità. Gasperini è un grandissimo allenatore ma ha avuto un po’ di astio con i tifosi del Napoli. E’ un tecnico molto europeo, gioca uomo contro uomo a tutto campo, ma a Napoli avrebbe bisogno di tempo per impostare il suo calcio e le sue metodologie. Con lui significherebbe rifondare ed aver pazienza”