Pioli-Napoli, Repubblica: ha due doti per riportare in alto gli azzurri, ma c'è una certezza da non sottovalutare

Calciomercato SSC Napoli - L’allenatore del Milan Stefano Pioli, accostato alla panchina del Napoli, è sinonimo di esperienza. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Pioli ha la tranquillità e l’esperienza per riportare il Napoli in alto:

“È legato al Milan ancora per un’altra stagione, ma il suo ciclo in rossonero è finito. Attende un confronto con la dirigenza e poi eventualmente potrà prendere altri impegni. C’è una sola certezza: non rinuncerà ai 4,5 milioni netti che il Milan dovrà versargli fino a giugno 2025”