Infortunio Osimhen, c'è un precedente che preoccupa: le ultime sui tempi di recupero

Notizie calcio. In casa Napoli si è con il fiato sospeso per l'infortunio di Victor Osimhen: il centravanti si è fermato dopo meno di un' ora di gioco nell'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita di Mancini che si è disputata ieri a Portimao in Portogallo.

Infortunio Osimhen, tempi di recupero

Le condizioni di Osimhen verranno valutate oggi con esami strumentali (con i conseguenti tempi di recupero), ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha già provato a fare un quadro sullo status del centravanti del Napoli:

Il giocatore si è già sentito con il responsabile dello staff medico del Napoli, rassicurandolo sul fatto che si tratti solo di crampi. Ma sono oggi gli esami scioglieranno i dubbi e i precedenti da questo punto di vista non lasciano tranquilli. Lo scorso 27 marzo Victor aveva giocato tutti i 90’ contro la Guinea Bissau, gara di qualificazione per la Coppa d’Africa. Al suo ritorno a Napoli accusava un piccolo problema agli adduttori. Un infortunio non grave ma che costò carissimo agli azzurri, che lo persero non tanto per due gare di campionato, ma per l’andata dei quarti di finale di Champions a San Siro col Milan.