Osimhen ha recuperato, ci sarà per Napoli-Atalanta! Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia

Napoli, buone notizie da Castel Volturno! Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque la sua presenza non è più in dubbio per la partita di sabato tra Napoli e Atalanta. Lo conferma anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Osimhen starebbe ormai riprendendo il suo smalto e sarebbe pronto a tornare in campo dal primo minuto.

Da valutare invece le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia - scrive il Corriere del Mezzogiorno - "le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni".