Juan Jesus lavora anche di domenica per rientrare dall'infortunio e suona la carica: "Amma faticà!" | FOTO

All'indomani di Lecce-Napoli 0-1, alcuni azzurri sono già al lavoro per ritrovare la condizione fisica dopo l'infortunio. Questa mattina una piccola parte della squadra, ovvero gli infortunati, si è radunata allo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per svolgere lavoro di riabilitazione e sperare di rientrare anzitempo in questo rush finale di stagione che vale lo Scudetto.

Su tutti Juan Jesus che su Instagram suona la carica e pubblica la foto del centro sportivo e scrive "Amma faticà", citando il motto di Antonio Conte.