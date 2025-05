Mourinho vuole Anguissa! TMW: ipotesi Fenerbahce, futuro incerto e il Napoli si cautela

Niccolò Ceccarini, giornalista di TuttoMercatoWeb, fa il punto sul calciomercato del Napoli annunciando la strategia del club partenopeo per l'estate 2025: "Il Napoli progetta il futuro per costruire una squadra più forte anche in vista della Champions League. La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto".

Anguissa piace al Fenerbahce

Ma il Napoli potrebbe anche cedere alcuni calciatori, tra cui Zambo Anguissa. Secondo quanto riporta Ceccarini su TMW, "il futuro di Anguissa resta incerto nonostante sia scattata l’opzione per l’allungamento fino al 2027. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahce". Il Napoli starebbe pensando già ad un rimpiazzo e valuta diversi nomi per il sostituto, tra cui Pellegrini, Frattesi e Ferguson.