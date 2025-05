Moviola CorSport, diversi errori di Massa: manca anche un rigore al Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - Diversi errori dal punto di vista tecnico, più che disciplinare, per Massa: quello più grave, manca un rigore al Napoli, anche da OFR. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport.

“Raspadori in area, dopo il tiro viene travolto da Gaspar. Massa fa proseguire, il VAR supporta, commettono un errore: il primo a non fischiare in campo un penalty chiaro, il secondo a non richiamarlo al VAR. Che abbia già tirato conta poco, il pallone è ancora in gioco e Gaspar interviene in maniera imprudente sull’avversario, al limite della vigoria sproporzionata. Per questo era rigore.

Involontario il tocco di gomito sinistro di Baschirotto dopo un suo colpo di testa (il pallone schizza sul terreno); ha il braccio sinistro lungo il corpo Spinazzola (pallone inaspettato, prima petto/fianco) sulla traversa colpita da Gaspar”