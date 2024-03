Napoli sanzionato se non partecipa all'iniziativa "Keep racisim out"? Ecco cosa trapela dalla Lega

Il Napoli ha fatto sapere che non prenderà parte all'iniziativa "Keep racisim out" promossa dalla Lega di Serie A per le gare di questo weekend. Un gesto forte da parte del club del presidente De Laurentiis per dare un segnale forte dopo quanto accaduto dopo il caso Acerbi-Juan Jesus e soprattutto per la decisione del giudice sportivo di non punire il difensore dell'Inter dopo gli insulti al calciatore brasiliani.

Il Napoli non partecipa alla campagna 'Keep racisim out'

Calcio Napoli - A confermare che il Napoli si asterrà dalla campagna "Keep racisim out" è stato Bianchini ieri durante la presentazione di una nuova maglia dedicata allo scudetto. Ma cosa rischia il Napoli dal punto di vista regolamentare se non accetta questa iniziativa promossa dalla Lega di Serie A? L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la Lega, qualora davvero il club si dissociasse dalla campagna, non invierà alcuna multa. Dagli uffici di Milano ricordano però che l'iniziativa "Keep racisim out" è firmata dalla UNAR e firmata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.