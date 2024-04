Sky - Napoli, la probabile formazione contro la Roma: Calzona rilancia Mario Rui a sinistra

Una gara davvero importantissima per il Napoli di Calzona quella contro la Roma di De Rossi. Gli azzurri, infatti, arrivano alla partita dopo la deludente sconfitta contro l'Empoli e con una classifica che, sicuramente, non soddisfa. Queste le possibili scelte del Napoli secondo il portale di Gianluca Di Marzio:

Le possibili scelte di Calzona per Napoli-Roma

Per la gara contro la Roma, Calzona dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. In porta, a difendere i pali azzurri, ci sarà Meret. In difesa, invece, Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e Rrahmani-Juan Jesus come coppia di difensa. Rispetto alla gara contro l'Empoli, quindi, tornano il kosovaro e il numero 6 al posto di Natan e Ostigard. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski davanti. Confermato in blocco il trio che era andato in campo al Castellani. Stesso discorso anche per l'attacco che sarà composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, come nella trasferta in toscana.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona