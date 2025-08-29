Idrissi, l'agente a CN24: "Napoli? Ne ho parlato con Manna, continuerà a seguirlo"

Calcio Mercato  
Idrissi, l'agente a CN24: Napoli? Ne ho parlato con Manna, continuerà a seguirlo

Sandro Martone, agente di Deiola e Idrissi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Deiola ha fatto un percorso cominciando dai giovanissimi del Cagliari, è tifoso del Cagliari e ha raggiunto il massimo diventando capitano dei rossoblu. Negli anni ha dimostrato comunque, andando in prestito, di essere valido tornando poi in Sardegna. Abbiamo fatto il rinnovo del contratto per 4 stagioni e sarà la bandiera del club. Idrissi? Ha una grande prospettiva, la scorsa stagione ha fatto esperienza al Modena in B. Lo scorso gennaio lo voleva il Parma, ma il Cagliari ha rifiutato qualsiasi offerta. Anche in questa sessione di mercato è stato attenzionato da club importanti. Napoli interessato a Idrissi? Ne ho parlato con Manna, gli piace questo calciatore. Non è ancora pronto per il Napoli, ma so che continuerà a seguirlo”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
