Idrissi, l'agente a CN24: "Napoli? Ne ho parlato con Manna, continuerà a seguirlo"

Sandro Martone, agente di Deiola e Idrissi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Deiola ha fatto un percorso cominciando dai giovanissimi del Cagliari, è tifoso del Cagliari e ha raggiunto il massimo diventando capitano dei rossoblu. Negli anni ha dimostrato comunque, andando in prestito, di essere valido tornando poi in Sardegna. Abbiamo fatto il rinnovo del contratto per 4 stagioni e sarà la bandiera del club. Idrissi? Ha una grande prospettiva, la scorsa stagione ha fatto esperienza al Modena in B. Lo scorso gennaio lo voleva il Parma, ma il Cagliari ha rifiutato qualsiasi offerta. Anche in questa sessione di mercato è stato attenzionato da club importanti. Napoli interessato a Idrissi? Ne ho parlato con Manna, gli piace questo calciatore. Non è ancora pronto per il Napoli, ma so che continuerà a seguirlo”.