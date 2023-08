Napoli-Augsburg, ultras di Curva A e B oggi allo stadio: il motivo

Ultime news SSC Napoli - Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci saranno dei tifosi speciali quest'oggi allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Per assistere, e sostenere gli azzurri, in Napoli-Augsburg:

"A Castel di Sangro oggi è atteso anche il tifo organizzato (in rappresentanza sia della curva A che della curva B) per salutare la squadra, incoraggiarla in vista dell’inizio del campionato, un torneo speciale vissuto con lo scudetto sul petto e la voglia di difenderlo".