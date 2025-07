Napoli-Arezzo 0-2, CdS - La reazione di Conte e squadra: nessuno però ne farà una tragedia

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la sconfitta del Napoli ieri contro l'Arezzo in amichevole per 2-0. Un risultato sicuramente a sorpresa, ma dovuto anche alle fatiche accumulate dai calciatori di Antonio Conte in questi giorni di ritiro.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Quella di ieri contro l'Arezzo a Dimaro, la squadra gagliarda che l'ex Bucchi continuerà a preparare per la prossima stagione in Serie C con maggiore entusiasmo e fiducia dopo aver battuto i campioni d'Italia per 2-0, non ha avuto alcuna conseguenza. Verrebbe da dire: tutto normale, considerando i carichi di lavoro massacrante che il gruppo sta mandando giù senza sosta, mattina e pomeriggio, da sei giorni. Certo, Antonio Conte non sarà contento - un eufemismo, conoscendolo - e come lui anche i giocatori: nessuno avrebbe voluto un debutto del genere con lo scudetto sulle maglie, uno stadio sold out (2.200 spettatori) e De Bruyne in campo. Ma nessuno ne farà una tragedia"