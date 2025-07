Gazzetta, Agresti: "Occhio a questa squadra, potrebbe essere il nuovo Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli- “Nel calcio di oggi che deve essere sostenibile dal punto di vista economico, a meno che non ci sia alle spalle un colosso come quello che detiene la proprietà del Psg o del City - ha detto il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -speciale Dimaro su Marte -, è indispensabile autofinanziarsi, saper fare player trading, ovvero vendere i calciatori dopo averli valorizzati per poi acquistarne di nuovi con la medesima capacità di centrare i risultati. E’ quello che ha saputo fare De Laurentiis col Napoli, riuscendo a vincere due scudetti nonostante le cessioni.

Si può vincere anche rinunciando ai propri calciatori migliori se si trovano i giusti sostituti. De Laurentiis è un artista in questo senso, ha inserito anche la clausola per evitare di ritrovarsi contro Osimhen nei prossimi due anni. Il Napoli per ora si sta muovendo meglio e più di tutti, volendo essere competitivo anche in Champions League. Insieme all’Inter, che comunque conta su un organico importante che ha perso solo per un punto lo scudetto, è avanti alle altre squadre. Terrei però d’occhio il Milan di Allegri va perché avrà lo stesso vantaggio che aveva il Napoli di Conte lo scorso anno, ovvero dovrà giocare solo il campionato”