Calciomercato SSC Napoli, l'edizione nazionale di Repubblica parla di Fabio Miretti e dell'interesse degli azzurri di Conte:

"Fabio Miretti piace al Napoli di Conte. La Juventus fissa il prezzo a 15 milioni di euro".

Gli azzurri sono infatti alla ricerca di un sesto centrocampista, per completare il reparto: non è una priorità ma un centrocampista arriverà per completare la rosa.