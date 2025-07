Calciomercato Napoli, Tuttosport - La pista Kubo è complicata: il motivo

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport si complica la pista Ndoye per il Napoli. Anche la soluzione Kubo è ardua:

"L’ irruzione del Nottingham Forest sta complicando i piani del Napoli per Dan Ndoye, che resta comunque la prima scelta dei Campioni d’Italia per completare l’attacco. Un reparto che necessita, per essere al top, ancora di un esterno di piede destro. Motivo per cui il nome del giapponese Kubo (vecchio pallino della dirigenza partenopea) resta complicato, essendo il gioiello della Real Sociedad mancino. Intanto però in casa azzurra sta prendendo forma il casting per individuare l’alternativa a Ndoye, qualora lo svizzero dovesse volare in Premier League"