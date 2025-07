Da Torino - Milinkovic-Savic spinge per andare al Napoli, ecco cos'ha fatto ieri

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione torinese di Repubblica parla dell'addio di Milinkovic-Savic al Torino, direzione Napoli:

"Ieri, a Prato allo Stelvio, Milinkovic ha partecipato alla grigliata organizzata dalla squadra alla fine dell’allenamento mattutino; dopo otto anni e mezzo potrebbe essere l’ultimo atto di Vanja al Torino, visto che continua a spingere per andare a Napoli per fare il vice di Meret. Poi ci sono le fasce che resterebbero sguarnite anche con l’arrivo di Ngonge; in pista ci sarebbe Oristanio, ma il Venezia non abbassa le pretese e allora avanti con i nomi di contorno. La rete è gettata e a strascico si pescherà qualcuno fra i vari Colpani, Sottil e Volpato, magari di nuovo Elmas se il Lipsia aprisse alla richiesta di sconto senza badare alle offerte della Roma; fino all’ultimo nome, quello dell’algerino ex Napoli Adam Ounas".