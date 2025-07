Hakan Calhanoglu resta all'Inter, la conferma dell'agente

Hakan Calhanoglu resta all'Inter. L'annuncio arriva dalle parole dell'agente che dunque conferma il regista nella squadra nerazzurra di Chivu anche per la prossima stagione nonostante le recenti voci: "Hakan non andrà al Fenerbahce o al Galatasaray ma resterà all'Inter. Calhanoglu non ha mai chiesto di andare via o di cambiare squadra. Non ci sono trattative né con il Fenerbahce né col Galatasaray, Calhanoglu resta all'Inter", ha dichiarato Gordon Stipic.

"Ci sono state molte telefonate mentre Hakan era in vacanza. Stanno uscendo molte notizie. Queste cose possono succedere, ma questo tipo di processi devono procedere senza intoppi tra chi prende le decisioni. Non abbiamo intenzione di lasciare l'Inter. È molto felice all'Inter. Non posso nascondere che Hakan tifi per il Galatasaray fin da bambino. Ma non ci sono offerte, né incontri, né accordi. Secondo le informazioni in mio possesso, il Galatasaray ha altri progetti".