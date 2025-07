"Lookman: il #Napoli non s’è defilato per Lookman, il Napoli mai c’è stato nelle ultime due settimane, l’ultimo contatto risale a 20 giorni fa. Le scelte sono tattiche, Conte vuole un esterno più puro come Ndoye (e dintorni). La palla -sul dischetto - ce l’ha l’#Inter e non va sbattuta fuori".

Questo è il tweet dell'esperto di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul calciomercato Napoli.