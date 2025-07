Anguissa e Raspadori a rischio? Il Mattino: se chiedono la cessione Conte non alzerà muri! Ai loro agenti sono arrivati messaggi chiarissimi

Calciomercato SSC Napoli - Le incognite sono due in casa Napoli: Anguissa e Raspadori, scrive Il Mattino.

“Agli agenti dei due sono arrivati dei messaggi chiarissimi: Conte li vuole in rosa, ma se hanno qualche dubbio, possono anche chiedere la cessione. Il tecnico non alzerà muri. Ma a una condizione: se vogliono andar via, entro il 30 luglio.

Per essere precisi, Jack ha pi√Ļ volte fatto sapere di voler raccogliere la sfida. Anguissa, che ha un rinnovo automatico, lavora per un nuovo contratto, con adeguamento dell'ingaggio. In ogni caso, occhio a due situazione che possono improvvisamente diventare un problema‚ÄĚ