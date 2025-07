Ndoye-Napoli, da Bologna - Accordo totale con il Nottingham! Due top club hanno però fatto un sondaggio

Calciomercato Napoli - Si complica sempre di più la pista Dan Ndoye per il Napoli. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere di Bologna, sul calciatore sono stati fatti anche dei primi sondaggi da parte del Manchester United e Borussia Dortmund. Nel frattempo il Nottingham ha raggiunto l'accordo con Ndoye ed ora è pronto a rilanciare l'offerta al Bologna.

Ecco cosa si legge questa mattina su Ndoye sulle pagine del Corriere di Bologna:

"Nel frattempo, per l’esterno di muove il mercato e il Nottingham Forest non è l’unica squadra in Premier che lo corteggia: da tempo c’è un interesse del Crystal Palace, mentre nelle ultime ore si è accennato anche a un primo sondaggio del Manchester United (dove c’è l’amico ed ex compagno rossoblù Zirkzee), visto che i Red Devils hanno lasciato a casa dal ritiro tre esterni offensivi come Garnacho, Sancho e Antony. Una ressa inglese, seguita ai primi approcci del Borussia Dortmund di qualche tempo fa e al concreto interesse del Napoli di Conte, che però non ha mai messo sul piatto la cifra chiesta dal Bologna.

Cosa che non ha fatto nemmeno il Nottingham Forest, che al momento però è il club in vantaggio per Ndoye: il giocatore ha detto sì a una proposta da 3,5 milioni netti a stagione per cinque anni (cinque volte l’ingaggio attuale, in attesa di proposte di rinnovo rossoblù) e al progetto del club del patron greco Marinakis. Nelle prossime ore è in arrivo una nuova proposta della società inglese, probabilmente intorno ai 40 milioni: a quel punto si entrerebbe in fase di trattativa diretta. Una partita che può entrare presto nella fase cruciale".