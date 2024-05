Monza, Djuric: "Il mio gol più bello in A? Quello contro il Napoli"

Milan Djuric, attaccante del Monza, ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Dica la verità: se con la Juve c’è un rigore, ha già chiesto a Pessina di lasciarglielo? «No, no - ride - i rigori li tira “Matte” perché è lui quello designato dall’allenatore. E poi perché ognuno deve fare il proprio compito. E lui i rigori li tira molto bene».

Dei suoi 17 gol in Serie A, 11 li ha fatti di testa. Il più bello? «Ne scelgo due: quello al Milan con la Salernitana in tuffo e quello dell’1-0 in Monza-Napoli perché ho preso benissimo il tempo al difensore».