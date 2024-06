Sportitalia - Il Napoli resta su Chiesa sotto traccia: gli indizi e la coppia da sogno con Kvaratskhelia

Calciomercato SSC Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato via Youtube del futuro di Chiesa e ha confermato l'interesse del Napoli:

"Chiesa è contento a destra di giocare, l'ha detto ieri. Nonostante il Napoli smentisce questo interesse, ha sempre negato, noi questa notizia ve l'abbiamo data come una possibilità da tempo. Il Napoli per Chiesa c’è, anche se la trattativa ad oggi viene smentita da più parti per ovvi motivi. È una traccia ad oggi celata, ma assolutamente viva e da seguire. Perché c'è la questione Di Lorenzo-Juventus, per questo si tiene un profilo basso. Le parole di Chiesa sullo giocare largo a destra sono musica per De Rossi, perché anche la Roma è interessata, e per Conte. Trovando un allenatore giusto, di talento, può fare benissimo.

Io credo che al Napoli Chiesa potrebbe rendere al massimo. Kvara e Chiesa alle spalle di un attaccante sarebbe una roba devastante per me, faresti un salto di qualità enorme. Ripeto, dipende dal sarto: Conte sarebbe l’allenatore giusto per Chiesa. Vedremo che succederà nei prossimi 45 giorni che si aspettano molto caldi".