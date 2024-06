Kvaratskhelia, l'agente annuncia: "Vogliamo andarcene da Napoli, la priorità è trasferirci in un club in Champions. Se decide di restare, perde un anno"

Calciomercato Napoli - Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una intervista ai microfoni della tv georgiana Imedi. Il procuratore del calciatore del Napoli ha praticamente dichiarato che l'intenzione sua e del suo assistito, è quella di lasciare il club partenopeo. Ecco le parole di Jugeli, agente di Kvaratskhelia, al programma "Sport on Hope":

"Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Se realizzerà anche solo il 60% degli obiettivi che ha prefissato Conte, questo club non solo entrerà tra le prime quattro, ma vincerà ancora una volta lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui ora è la Nazionale.

Tuttavia non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma c'è una cosa: stiamo aspettando tutti la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha con i rumors di mercato. Naturalmente la priorità per noi è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta al Napoli perderà un anno: se il Napoli avesse raggiunto la Champions, non ci avrei pensato nemmeno, avrei consigliato a Kvaratskhelia di restare. Ma così di fatto se Khvicha decide di non andarsene, a 23 anni, perde un anno, perché i partenopei non faranno nessuna coppa europea!".