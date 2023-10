Libero attacca De Laurentiis: "Nervosismo palese, ha ridotto Giuntoli ad un buono a nulla che non ha scoperto Kvara"

Notizie calcio. Sulle colonne di Libero si analizza il momento del Napoli dopo le parole di De Laurentiis in conferenza stampa. Tra i tanti temi anche quello legato a Cristiano Giuntoli, ex ds azzurro ora alla Juventus:

Il nervosismo di De Laurentiis è palese anche per l’aver tirato di nuovo in ballo Giuntoli, ormai ridotto a un buon a nulla che non ha neanche scoperto Kvara, che gli sarebbe stato consigliato dal figlio del presidente. Nel fiume di parole che ha rilasciato nelle scorse ore si scorge però anche una grande verità, che in parte spiega che cos’è andato storto la scorsa estate: «Non è che tutti gli allenatori vogliono rischiare di venire in un posto dove c’è il paragone con Spalletti. Chi glielo fa fare?».