La vita privata di Spalletti: nuova casa, nuovo numero di telefono e due locali preferiti!

Ultime notizie. Vi ricordate quando De Laurentiis criticò il fatto che Spalletti vivesse in Hotel, lontano dalla città di Napoli? Ebbene, da allora molte cose sono cambiate e oggi Il Mattino racconta alcuni aspetti inediti della vita privata di Luciano Spalletti.

La vita privata di Spalletti

La vita privata di Spalletti. "In questi mesi è cambiato", scrive Il Mattino, che racconta di come Spalletti abbia deciso di lasciare l'hotel di Napoli dove aveva vissuto fino ad ora, per trasferirsi più vicino al centro tecnico di Castel Volturno. Stop, dunque, alla vita da pendolare.

Ma non solo: Spalletti ha perfino cambiato il numero di telefono, ha limitato il più possibile le uscite personali ed esce di casa solo per frequentare alcuni pochi e selezionati locali della zona, come i ristoranti Bobò a Pozzuoli e Cicciotto a Marechiaro. Dopo la vittoria in Napoli-Juventus, si è goduto i figli Chicco e Samu ed ha trascorso la serata in compagnia di Stefano de Martino, Gianluca e Vincenzo Capuano, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, "in un bagno di entusiasmo che non lasciano indifferenti quelli come Spalletti".