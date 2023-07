L'agente Bozzo: "De Laurentiis tra i presidenti più impegnativi della A: vi racconto un retroscena dell'affare Quagliarella"

Calcio Napoli - L'agente Beppe Bozzo ha rilasciato una intervista a Tuttosport:

"Tra i presidenti italiani chi è il più impegnativo? Parimerito dico Lotito e De Laurentiis. Ma la ragione sta dalla loro parte… Lotito è più presente, è partecipe in tutto l’iter: fa lui la trattativa economica. De Laurentiis invece, per quanto mi riguarda, partecipò solo alle fasi finali dell’operazione Quagliarella-Napoli. Anche perché c’era Marino, che non è un dg che si fa invadere il campo… Almeno, il primo De Laurentiis era così".