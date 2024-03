Italia, Spalletti si affida ai suoi pupilli Di Lorenzo e Raspadori

È la solita prova del nove in questa amichevole con il Venezuela. Perché Spalletti fa i conti con la crisi degli attaccanti della serie A. L'impressione è che possa affidarsi al suo pupillo nel Napoli, Jack Raspadori nella gara che va in scena questa sera alle ore 21 italiane. L'Italia potrebbe sperimentare una difesa a tre davanti a Donnarumma: Mancini, Buongiorno, Bastoni, poi il centrocampo a 4 con Di Lorenzo e Dimarco esterni, Barella e Jorginho nel cuore della mediana. Pellegrini e Chiesa schierati alle spalle di Raspadori. Ovviamente chance ne ha anche Retegui, l'oriundo prima punta del Genoa («Farò di tutto per continuare a vestire la maglia azzurra»).