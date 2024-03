Osimhen recupera per Napoli-Atalanta? Cosa filtra da Castel Volturno

Napoli - Victor Osimhen è il dubbio più grande che si porterà dietro Francesco Calzona in vista della gara di sabato contro l'Atalanta. L'attaccante nigeriano sta continuando a svolgere un lavoro personalizzato dopo il problema fisico avuto prima del match contro l'Inter dove restò in panchina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di VO9.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le condizioni di Victor Osimhen:

"Fondamentale, dicevamo, sarà recuperare i due uomini del tridente rimasti in sede, però acciaccati: Politano, che sin dalla fine della settimana scorsa ha ripreso la preparazione dopo qualche giorno a lottare contro l’influenza, sarà sicuramente in gruppo già oggi; mentre Osimhen, nonostante un po’ di passi avanti registrati e certificati dal lavoro personalizzato in campo gradualmente più completo, sarà valutato con estrema attenzione.

L’obiettivo, ovviamente, è consegnargli le chiavi dell’attacco per la partita con l’Atalanta: i suoi gol servono come l’aria in vista della volata finale per la zona coppe".