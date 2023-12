Ultime notizie Napoli - Martedì al rientro in casa Napoli bisognerà anche fare i conti con l’infermeria, contro il Monza si è infortunato Meret dopo il rigore parato a Pessina.

Come sta Alex Meret?

Gli esami strumentali faranno chiarezza ma, scrive il Corriere del Mezzogiorno, c’è la preoccupazione che Meret possa fermarsi per almeno un paio di settimane, Gollini era indisponibile contro il Monza per un problema alla caviglia sinistra ma dovrebbe essere disponibile per la sfida di Torino.