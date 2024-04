Duello Juve-Napoli sul mercato: 4 centrocampisti contesi

Calciomercato Napoli - Guerra fredda tra Juventus e Napoli su calciomercato si legge su Il Mattino. Sono praticamente quattro gli obiettivi comuni che i due club hanno individuato e per i quali si attende una vera e propria battaglia nella prossima sessione dei trasferimenti. Sia Giuntoli che Manna stanno cercando dei centrocampisti. Non è un mistero infatti che Juve e Napoli debbano in qualche modo rivoluzionare quel settore di campo

Il primo nome conteso è quello di Guido Rodriguez che lascerà a parametro zero il Betis Siviglia. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Barcellona. L'altro nomeè sempre quel Lazar Samardzic che sembrava a gennaio promesso sposo del Napoli salvo poi restare a Udine. In lista c'è poi Teun Koopmeiners dell'Atalanta che tra l'altro Giuntoli avrebbe voluto portare a Napoli diversi anni fa. Infine c'è anche Habid Diarra dello Strasburgo.