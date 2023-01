Il Fatto Quotidiano - Juve, venerdì la gara in Procura Federale: in arrivo nuova Calciopoli?

Notizie Calcio - Se venerdì scorso è andata malissimo al Maradona per la Juventus, il prossimo rischia di andare ancora peggio. Nel fine settimana, infatti, è atteso un altro big match per la società piemontese: la convocazione presso la Procura federale per la questione plusvalenze.

Plusvalenze Juventus, si ripete la storia di Calciopoli?

Come scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano, è la gara più importante perché il campionato che la Juve sta disputando è già pro forma, ovvero portato avanti per pura formalità come nel 2005-2006 quando Moggi e Girando affrontarono le ultime partite all’indomani dell’uscita delle prime intercettazioni. Erano risultati astratti e infatti il campionato finì con la retrocessione in B. Ora - si chiede il giornale - si userà il cerotto per nascondere o il bisturi per estirpare di nuovo?