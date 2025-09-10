Hojlund, Lucca o Ambrosino? CdM anticipa: ecco chi gioca a Firenze!

Sabato c'è Fiorentina-Napoli e molti si chiedono se sarà subito l'occasione di vedere in campo dal primo minuto Rasmus Hojlund. Il nuovo attaccante del Napoli si sta già allenando a Castel Volturno, ma è probabile che Conte decida di puntare ancora una volta su Lucca, almeno nel prossimo match.

Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "È probabile che Lucca parta dal primo minuto al Franchi costruendo per Hojlund un inserimento graduale".

Senza dimenticare poi la presenza in rosa di Ambrosino, di cui il CdM ricorda l'ottima prestazione contro il Cagliari: "Ha dimostrato di avere le qualità giuste per rendersi prezioso".