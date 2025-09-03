Il Mattino - 350 milioni investiti da De Laurentiis: vuole vincere il 5 scudetto, l'acquisto di Hojlund è un messaggio chiaro

Rassegna Stampa  
De LaurnetiisDe Laurnetiis

NapoliÂ - Da un'estate all'altra investiti 350 milioni. Una cifra boom che nella scorsa stagione ha consentito al Napoli di vincere lo scudetto e di porsi obiettivi ancor piÃ¹ ambiziosi in questa, cominciata con due vittorie. L'obiettivo del quinto scudetto - neanche Maradona riuscÃ¬ a conquistarne due di fila - e di un piazzamento tra le big d'Europa. Questo quanto scrive Il Mattino:

Lavora quasi sempre in silenzio, tra calciomercato e progetti edilizi. La ribalta lasciata totalmente a Conte e ai giocatori, dietro le quinte c'Ã¨ tanto da fare con uno staff ristretto ed efficiente, in cui spicca la figura di sua figlia Valentina, che non si limita a creare le maglie: intercetta e condivide i sogni dei tifosi. L'escalation del Napoli ha avuto una decisa accelerazione con Conte, un manager che impone regole ferree. Ma era cominciato molto prima. Mazzarri che riportÃ² la squadra in Champions, Benitez che si fece accompagnare da calciatori ex Real e Liverpool a Castel Volturno, Sarri diede lezioni di calcio e arrivÃ² ai 91 punti, Spalletti che andÃ² a vivere nel centro tecnico per vincere il terzo scudetto.

E poi Conte, che ha potuto contare sulla totale disponibilitÃ  economica del club. Si fa male Lukaku e non basta Lucca, investimento peraltro di 35 milioni? Ecco l'accordo con Hojlund, pagato 50. Le ambizioni del Napoli e della sua tifoseria sono poggiate su basi solide. La squadra dÃ  certezze perchÃ© intorno si Ã¨ ricreato quel clima che aveva accompagnato la scalata al titolo di Spalletti, Osimhen e Kvara. I due "angeli" del terzo tricolore sono volati al Galatasaray e al Psg, lasciando una dote di 150 milioni, subito reinvestiti. Chi non ha vissuto gli ultimi cinque mesi della scorsa stagione, faticherebbe a credere che il Napoli ha vinto il campionato senza Osimhen e Kvara, che peraltro si Ã¨ laureato campione d'Europa. Ma non Ã¨ stato un colpo di fortuna. Si ricordi quanto accadde dopo la cessione di Higuain alla Juve. Si infortunÃ² il suo sostituto Milik e Sarri, pescato da De Laurentiis a Empoli, s'inventÃ² Mertens centravanti, arrivando a un passo dallo scudetto.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top