Il Mattino - 350 milioni investiti da De Laurentiis: vuole vincere il 5 scudetto, l'acquisto di Hojlund è un messaggio chiaro

NapoliÂ - Da un'estate all'altra investiti 350 milioni. Una cifra boom che nella scorsa stagione ha consentito al Napoli di vincere lo scudetto e di porsi obiettivi ancor piÃ¹ ambiziosi in questa, cominciata con due vittorie. L'obiettivo del quinto scudetto - neanche Maradona riuscÃ¬ a conquistarne due di fila - e di un piazzamento tra le big d'Europa. Questo quanto scrive Il Mattino:

Lavora quasi sempre in silenzio, tra calciomercato e progetti edilizi. La ribalta lasciata totalmente a Conte e ai giocatori, dietro le quinte c'Ã¨ tanto da fare con uno staff ristretto ed efficiente, in cui spicca la figura di sua figlia Valentina, che non si limita a creare le maglie: intercetta e condivide i sogni dei tifosi. L'escalation del Napoli ha avuto una decisa accelerazione con Conte, un manager che impone regole ferree. Ma era cominciato molto prima. Mazzarri che riportÃ² la squadra in Champions, Benitez che si fece accompagnare da calciatori ex Real e Liverpool a Castel Volturno, Sarri diede lezioni di calcio e arrivÃ² ai 91 punti, Spalletti che andÃ² a vivere nel centro tecnico per vincere il terzo scudetto.

E poi Conte, che ha potuto contare sulla totale disponibilitÃ economica del club. Si fa male Lukaku e non basta Lucca, investimento peraltro di 35 milioni? Ecco l'accordo con Hojlund, pagato 50. Le ambizioni del Napoli e della sua tifoseria sono poggiate su basi solide. La squadra dÃ certezze perchÃ© intorno si Ã¨ ricreato quel clima che aveva accompagnato la scalata al titolo di Spalletti, Osimhen e Kvara. I due "angeli" del terzo tricolore sono volati al Galatasaray e al Psg, lasciando una dote di 150 milioni, subito reinvestiti. Chi non ha vissuto gli ultimi cinque mesi della scorsa stagione, faticherebbe a credere che il Napoli ha vinto il campionato senza Osimhen e Kvara, che peraltro si Ã¨ laureato campione d'Europa. Ma non Ã¨ stato un colpo di fortuna. Si ricordi quanto accadde dopo la cessione di Higuain alla Juve. Si infortunÃ² il suo sostituto Milik e Sarri, pescato da De Laurentiis a Empoli, s'inventÃ² Mertens centravanti, arrivando a un passo dallo scudetto.